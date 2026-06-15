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В Хабаровском крае на воде пропали люди, поиски ведутся в двух районах

Спасатели обследуют акватории в двух районах, но поиски пока не дали результатов.

В Хабаровском крае ведутся поисковые работы в двух районах, — сообщает МЧС Хабаровского края.

По данным ведомства, 12 июня на Хорпинской протоке во время рыбалки пропали двое мужчин 44 и 46 лет. Они находились на реке вместе с друзьями и, предположительно, ушли ставить сети и не вернулись. На место прибыли водолазы поисково-спасательного отряда МЧС России из Комсомольска-на-Амуре. За день они совершили четыре спуска, обследовали около 1200 квадратных метров дна и акватории, однако результатов это не дало.

Отдельно спасатели МЧС России совместно с полицией продолжают поиски в районе имени Полины Осипенко. Там 45-летний мужчина ушёл от зимовья вверх по течению реки Нимелен и пропал. За сутки обследовано три километра акватории и береговой линии реки Упагда, разобраны завалы из поваленных деревьев и веток. Всего с начала работ обследован 21 километр акватории, поиски продолжаются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и призывают не пренебрегать элементарными правилами при нахождении у водоёмов.

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