В Хабаровском крае на воде пропали люди, поиски ведутся в двух районах

По данным ведомства, 12 июня на Хорпинской протоке во время рыбалки пропали двое мужчин 44 и 46 лет. Они находились на реке вместе с друзьями и, предположительно, ушли ставить сети и не вернулись. На место прибыли водолазы поисково-спасательного отряда МЧС России из Комсомольска-на-Амуре. За день они совершили четыре спуска, обследовали около 1200 квадратных метров дна и акватории, однако результатов это не дало.