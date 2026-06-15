Воронежская телебашня засветится огнями в честь радиомарафона

Связисты выйдут в эфир с объектов в Боброве (15−17 июня), Богучаре (18−21 июня) и Воронеже (22−25 июня) и расскажут, чем богата Воронежская область. Основной точкой связи в ходе радиомарафона станет самое высокое сооружение в Воронежской области и Центральном Черноземье — Бобровская телемачта, в этом году она отмечает 50-летие с момента ввода в строй.