Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская телебашня засветится огнями в честь радиомарафона

16 июня объект украсят разноцветные узоры и переливы.

Источник: Комсомольская правда

16 июня воронежская телебашня озарится огнями. Иллюминацию включат в честь радиомарафона, приуроченного к 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети. Тематическая архитектурно-художественная подсветка будет работать с 21.00 до 22.00.

— На телебашне можно будет увидеть надписи «Радиомарафон RT25RV», «Бобров, Богучар, Воронеж 15−25 июня», «РТРС 25 лет», а также логотип радиоэкспедиции, разноцветные узоры и переливы, — сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Связисты выйдут в эфир с объектов в Боброве (15−17 июня), Богучаре (18−21 июня) и Воронеже (22−25 июня) и расскажут, чем богата Воронежская область. Основной точкой связи в ходе радиомарафона станет самое высокое сооружение в Воронежской области и Центральном Черноземье — Бобровская телемачта, в этом году она отмечает 50-летие с момента ввода в строй.