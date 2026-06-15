В суде сообщили подробности расстрела рыбаков из-за прикормленного места под Волгоградом

Однако рыбаки решили продолжить лов. Потерявший контроль пенсионер вернулся домой, взял двухствольное ружьё, после чего решил вновь навестить конкурентов. Застав мужчин в возрасте 35 и 36 лет на том же месте, подозреваемый открыл по ним огонь. Лишь чудом они не лишились жизней, однако получили серьёзные ранения головы и грудной клетки.