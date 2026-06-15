Проект строительства многоквартирного дома на ул. Рассветной в Калининграде прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства многоквартирного дома на ул. Рассветной в Калининграде. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130709:622. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Проммаш Тест Экспертиза». Проектную документацию готовили ООО «Западстрой Проект» и ЗАО «Агропромпроект» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «Специализированный застройщик “Астория-Инвест”» (Калининград). Положительное заключение получено 11 июня 2026 года. Форма экспертизы — негосударственная.
ООО «СЗ “Астория-Инвест”» зарегистрировано в Калининграде в 2020 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор и учредитель компании — депутат регионального Заксобрания, глава региональной Федерации бокса Юрий Самородов. По данным ФНС, у компании отсутствует персонал (за исключением руководителя).