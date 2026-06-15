Для москвичей опубликовали викторину об амурских тиграх

Интерактивную викторину, посвященную амурским тиграм, опубликовали на сайте «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Им предложат узнать, как еще называют амурского тигра, в каких обстоятельствах он чаще всего вокализирует, зачем полосатым хищникам белые пятна на ушах, что можно определить по задирам на деревьях и какую добычу они преследуют особенно настойчиво. Жители столицы также смогут определить неверное утверждение о главном герое викторины и ответить, кто из обитателей Московского зоопарка соседствует с тигром в экспозиции «Остров зверей».
Участие в викторине и знакомство с жизнью дальневосточного хищника помогут больше узнать о его повадках и особенностях, а также понять важность сохранения этого уникального вида для будущих поколений. За правильные ответы «активные граждане» получат до 40 баллов городской программы лояльности «Миллион призов».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.