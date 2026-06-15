Для москвичей опубликовали викторину об амурских тиграх

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Им предложат узнать, как еще называют амурского тигра, в каких обстоятельствах он чаще всего вокализирует, зачем полосатым хищникам белые пятна на ушах, что можно определить по задирам на деревьях и какую добычу они преследуют особенно настойчиво. Жители столицы также смогут определить неверное утверждение о главном герое викторины и ответить, кто из обитателей Московского зоопарка соседствует с тигром в экспозиции «Остров зверей».