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Для москвичей опубликовали викторину об амурских тиграх

За правильные ответы «активные граждане» получат до 40 баллов городской программы лояльности «Миллион призов».

Интерактивную викторину, посвященную амурским тиграм, опубликовали на сайте «Активный гражданин». Развитие таких цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов. Им предложат узнать, как еще называют амурского тигра, в каких обстоятельствах он чаще всего вокализирует, зачем полосатым хищникам белые пятна на ушах, что можно определить по задирам на деревьях и какую добычу они преследуют особенно настойчиво. Жители столицы также смогут определить неверное утверждение о главном герое викторины и ответить, кто из обитателей Московского зоопарка соседствует с тигром в экспозиции «Остров зверей».

Участие в викторине и знакомство с жизнью дальневосточного хищника помогут больше узнать о его повадках и особенностях, а также понять важность сохранения этого уникального вида для будущих поколений. За правильные ответы «активные граждане» получат до 40 баллов городской программы лояльности «Миллион призов».

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.