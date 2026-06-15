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МИД: США не направили отчеты об условиях жизни усыновленных из России детей

МИД: США до сих пор не отчитались об условиях жизни усыновленных детей из РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США до сих пор не направили полные отчеты в компетентные органы России об условиях жизни усыновленных в прошлом российских детей, сообщили в МИД РФ.

«До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление). Переписка и разъяснительная работа по данному вопросу с профильными ведомствами и агентствами Соединенных Штатов продолжается», — говорится в совместном докладе МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах.

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