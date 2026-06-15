Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске продолжают создавать мурал с портретом Елены Крутовской

В Красноярске продолжается работа над созданием масштабного портрета Елены Крутовской, который украсит торец многоэтажного дома на улице Свердловской. Мурал создают.

В Красноярске продолжается работа над созданием масштабного портрета Елены Крутовской, который украсит торец многоэтажного дома на улице Свердловской. Мурал создают в рамках проекта «Мы — красноярцы». Промежуточными результатами работы художников поделилась в соцсетях руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. Она отметила, что из-за особенностей дома художникам приходится работать исключительно в «люльке», что осложняет процесс создания мурала. Однако художники имеют опыт такой работы. Напомним, создание портрета Елены Крутовской на стене красноярской многоэтажки начали в начале прошлой недели.