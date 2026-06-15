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Калининградскую область ждёт ультрадождливый день: в некоторых частях области возможны подтопления

Ливни уже начались на западе региона и постепенно доберутся до востока.

Источник: Клопс.ru

В понедельник, 15 июня, в регионе ожидаются продолжительные дожди и ливни, которые будут идти с утра до вечера. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, большую часть дня небо будет пасмурным, а осадков сегодня ожидается больше, чем накануне. По всей области пройдут ливни, местами возможны слабые грозы и мелкий град. Обширная зона дождей уже охватила запад региона и в ближайшие часы доберётся до востока. В отдельных районах возможны локальные подтопления.

Устали от дождей? Синоптики обнадёживают: к выходным в Калининградскую область может прийти жара до +30.