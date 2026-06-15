Молодой медведь вышел пугать водителей на трассе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вблизи деревни Курбатово рядом с автомобильной трассой сняли появление молодого бурого медведя. Информацию подтвердили в Центре охраны дикой природы «Инстинкт».
По данным специалистов, ранее в этом районе наблюдали медведицу с двумя медвежатами. Сейчас животное осталось одно.
Отмечается, что осиротевший медвежонок активно ищет пищу и может выходить к людям. Такое поведение для дикой природы считается естественным, однако оно несет риски как для человека, так и для самого животного.
Специалисты подчеркивают: даже молодой медведь остается хищником и может представлять опасность.
Жителей и водителей просят не останавливаться у трассы ради фото, не пытаться привлечь внимание животного и не подкармливать его. Привыкание к людям и легкой пище приводит к утрате естественных инстинктов и может закончиться отстрелом зверя как опасного.
При встрече с медведем необходимо спокойно покинуть место и не провоцировать животное. О выходах диких зверей к населенным пунктам следует сообщать по номеру 112.