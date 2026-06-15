Воронежский ученый: град нанес существенный урон урожаю яблок в регионе

В Аннинском районе град побил 100% яблоневых садов хозяйства «Новонадеждинское». Ущерб составил около 98 миллионов рублей. В 2025 году в этом же хозяйстве из-за непогоды было пострадало 30% площади многолетних насаждений. Годом ранее здесь также полностью вымерз урожай яблок. Всего за три года ущерб составил 285 миллионов рублей. Пострадала в этом году и часть яблоневых садов в Новой Усмани. Об этом «АиФ-Воронеж» рассказал заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Шевченко.
Что же касается урожая на полях, то учёный уверен: он будет меньше, чем в прошлом году.
«Во-первых, очень важно время посева, когда спектр фотосинтеза оптимальный — стоит на 10 дней задержать, и можно минусовать 20 процентов с урожая, — поясняет он. — Во-вторых, поднялась стоимость всего, тех же удобрений, подорожала техника, при этом закупочные цены на зерно остались прежними. Аграрии экономят на всём, и это тоже не может не отразиться на урожае. К тому же у нас было много импортных семян — кукурузы, рапса, половина подсолнечника. Аграрии, чтобы отчитаться в том, что у нас местные семена, сократили поставки импортных. А у наших на 20−30% урожайность ниже».
Ученый отмечает, что пока озимые сохранились хорошо. Но и здесь говорить о прогнозах пока рано. Он вспоминает конец 1960-х годов, когда в первой декаде июня температура ночью опустилась до минус 8 градусов, и 140 тысяч га озимых в одночасье превратились в солому.