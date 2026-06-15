Воронежский ученый: град нанес существенный урон урожаю яблок в регионе

«Во-первых, очень важно время посева, когда спектр фотосинтеза оптимальный — стоит на 10 дней задержать, и можно минусовать 20 процентов с урожая, — поясняет он. — Во-вторых, поднялась стоимость всего, тех же удобрений, подорожала техника, при этом закупочные цены на зерно остались прежними. Аграрии экономят на всём, и это тоже не может не отразиться на урожае. К тому же у нас было много импортных семян — кукурузы, рапса, половина подсолнечника. Аграрии, чтобы отчитаться в том, что у нас местные семена, сократили поставки импортных. А у наших на 20−30% урожайность ниже».