На нижегородском гастрономическом фестивале накрыли стометровый стол

В парке «Швейцария» отметили, что в течение трех дней гостей ждала насыщенная кулинарная, спортивная, образовательная и культурная программы. Главным событием стал стометровый стол — один из самых длинных гастрономических столов в стране, который накрыли ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров. Всего там было представлено более 300 авторских блюд.