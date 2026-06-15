На нижегородском гастрономическом фестивале накрыли стометровый стол

Стометровый стол с блюдами накрыли на гастрономическом фестивале «За одним столом». Он проходил с 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В парке «Швейцария» отметили, что в течение трех дней гостей ждала насыщенная кулинарная, спортивная, образовательная и культурная программы. Главным событием стал стометровый стол — один из самых длинных гастрономических столов в стране, который накрыли ведущие рестораны Нижнего Новгорода под руководством более чем 30 шеф-поваров. Всего там было представлено более 300 авторских блюд.
Также была организована лаборатория волжской кухни, пикники, гастрономические мастер-классы и лектории, детские зоны, спортивные активности и многое другое. Отдельным направлением фестиваля стала образовательная программа. В ней приняли участие студенты Института пищевых технологий и дизайна Княгининского университета Нижегородской области и программы «РЕСУРС России» Президентской академии. Совместно с шеф-поварами они изучали региональные кухни и формировали гастрономическую карту Нижегородской области.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.