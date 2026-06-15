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Названа причина закрытия бара «Люди» в центре Волгограда

Проработавший всего пять месяцев бар «Люди» закрылся в центре Волгограда. Его владельцы заявили.

Проработавший всего пять месяцев бар «Люди» закрылся в центре Волгограда. Его владельцы заявили, что из-за неудавшегося эксперимента потеряли около пяти миллионов рублей.

— Мы продолжаем вещать о грустных историях, о закрытии бизнеса. Мы не стали исключением: бар «Люди» официально закрыт, — сообщили в социальных сетях его создатели. — Пять месяцев проработали. 2026-й год косит, к сожалению, малый бизнес.

Бар на улице Коммунистической готовился к масштабному открытию в День всех влюбленных, 14 февраля. Волгоградцы признаются — они надеялись создать интересный проект, но столкнулись с айсбергом экономических проблем.

— Как открылись, так и закрылись, — пытаясь сохранять оптимизм, заявил владелец бизнеса. — Получили глобальный опыт, будем двигаться дальше. На то оно и предпринимательство: истории предпринимателей не всегда про успешный успех. Но расстраиваться не стоит: есть, над чем работать и куда двигаться дальше. Всем остальным, кто сейчас еще работает, поддержки. Нас этот год не пощадил. Ну, ничего страшного. Хотели создать классную историю, но, к сожалению, не получилось.

Фото бара «Люди» в социальных сетях.