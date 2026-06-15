Названа причина закрытия бара «Люди» в центре Волгограда

— Как открылись, так и закрылись, — пытаясь сохранять оптимизм, заявил владелец бизнеса. — Получили глобальный опыт, будем двигаться дальше. На то оно и предпринимательство: истории предпринимателей не всегда про успешный успех. Но расстраиваться не стоит: есть, над чем работать и куда двигаться дальше. Всем остальным, кто сейчас еще работает, поддержки. Нас этот год не пощадил. Ну, ничего страшного. Хотели создать классную историю, но, к сожалению, не получилось.