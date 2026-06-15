Уютный и «европейский»: популярный фотограф показал неожиданный Костанай

Вау, неожиданно! Увидев знакомые места, машинально проверила, точно ли на этой страничке их вижу, спасибо. Так много неба, простора! Мне очень понравился город. Обожаю Костанай! Да, он именно такой уютный и красивый, как на этих фото. Один из красивейших городов Казахстана. Город еще сохранил свою самобытность. Застройщиков из Алматы только не пускайте. Похож на наш Усть-Каменогорск.