Прокуратура просит возбудить уголовное дело из-за свалки под Богородском

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура направила следствию материалы проверки по факту незаконной свалки в деревне Лисьи Ямки Богородского округа для решения вопроса об уголовном деле по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Ущерб почвам от незаконной деятельности оценен в 114 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве.