Нижегородцы обнаружили мертвую рыбу у берегов Волги в районе промышленной зоны на Бору. Об этом сообщается в телеграм-канале Ni Mash.
По словам рыбаков, тушки сомов и стерляди чаще встречаются рядом со стекольным заводом и дальше по течению. Пока причины случившегося не уточняются.
Ранее мы писали, что ограничения на рыбалку сняли на Оке и Чебоксарском водохранилище. Мера действовала для сохранения рыбных запасов Нижегородской области.
Напомним, что нижегородские рыбаки 75 раз нарушили закон с начала нерестового периода.