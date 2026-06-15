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Нижегородцы обнаружили мертвую рыбу у берегов Волги

Тушки сомов и стерляди выбрасывает на берег.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы обнаружили мертвую рыбу у берегов Волги в районе промышленной зоны на Бору. Об этом сообщается в телеграм-канале Ni Mash.

По словам рыбаков, тушки сомов и стерляди чаще встречаются рядом со стекольным заводом и дальше по течению. Пока причины случившегося не уточняются.

Ранее мы писали, что ограничения на рыбалку сняли на Оке и Чебоксарском водохранилище. Мера действовала для сохранения рыбных запасов Нижегородской области.

Напомним, что нижегородские рыбаки 75 раз нарушили закон с начала нерестового периода.