Актриса Татьяна Плетнева умерла

«Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря», — сказала собеседница агентства.
Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и состояла в Гильдии актеров кино России.
За годы карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах.
Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Звоните ДиКаприо!». В последние годы она также появилась в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».
О дате и месте прощания с актрисой будет сообщено позднее.