Актриса Татьяна Плетнева умерла

Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Звоните ДиКаприо!». В последние годы она также появилась в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».