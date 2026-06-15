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Актриса Татьяна Плетнева умерла

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса театра и кино Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни, сообщили РИА Новости в семье артистки.

Источник: РИА Новости

«Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря», — сказала собеседница агентства.

Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Она окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества, сотрудничала с театрами Санкт-Петербурга и состояла в Гильдии актеров кино России.

За годы карьеры она снялась более чем в 180 фильмах и сериалах.

Зрителям актриса была известна по ролям в популярных телепроектах «Кухня», «Склифосовский», «Улицы разбитых фонарей», «След», «Интерны», «СашаТаня», «Счастливы вместе», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Звоните ДиКаприо!». В последние годы она также появилась в проектах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка».

О дате и месте прощания с актрисой будет сообщено позднее.