В Красноярском крае один выпускник сдал ЕГЭ по испанскому языку

15 июня выпускники Красноярского края сдали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). В региональном Министерстве образования добавили, что всего было открыто 96 пунктов проведения экзамена.
Биологию выбрали 2682 участника, географию — 326, а английский язык — 1325. Французский язык — 2 выпускника, немецкий — 6, китайский — 5, а испанский — один человек. Все экзамены начались вовремя и без технологических сбоев.
Результаты по биологии и географии станут известны не позднее 30 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам ребята будут сдавать 18 июня (результаты — не позднее 2 июля).
Единый государственный экзамен в нашем крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников. Русский язык и математика (профильная или базовая) являются обязательными предметами для получения аттестата.
Основной этап ЕГЭ продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.