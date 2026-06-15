В Самаре покажут оперу «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета

«Иоланта» — последняя опера Чайковского. В ней нет отрицательных персонажей и традиционного конфликта. Главная героиня интуитивно стремится постичь Свет Мира. Композитор написал ее уже всемирно признанным, но продолжал сомневаться в себе. Как говорил сам Чайковский: «Я напишу оперу, от которой все плакать будут».