Под Волгоградом обрушился мост, по которому шел «Шелковый путь»

В хуторе Перещепновском Новоаннинского района Волгоградской области обрушился речной мост. Жители обратились с просьбой восстановить переправу — она связывала между собой несколько поселений и обеспечивала доступ к сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам.
Свое обращение селяне разместили в соцсетях. По словам местных жителей, мост рухнул полностью. По нему неоднократно проходил маршрут международного ралли «Шелковый путь». Сейчас жители лишились короткого пути между поселениями, а луга, поля и леса по другую сторону реки оказались фактически отрезаны. Из берега над водой торчат бетонные плиты высотой более 1,5 метра — жители опасаются их обрушения.
«В случае ландшафтного, лесного пожара или возгорания техники служба МЧС своевременно не сможет попасть на место возгорания», — говорится в обращении жителей хутора.
Новоаннинцы просят восстановить транспортную развязку и устранить угрозу для безопасности населения. Торчащие бетонные конструкции жители также считают самостоятельной опасностью, требующей немедленного реагирования.
Ранее сообщалось о прямых рейсах из Волгограда в Батуми.