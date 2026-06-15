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Под Волгоградом обрушился мост, по которому шел «Шелковый путь»

Местные жители просят помощи у властей.

В хуторе Перещепновском Новоаннинского района Волгоградской области обрушился речной мост. Жители обратились с просьбой восстановить переправу — она связывала между собой несколько поселений и обеспечивала доступ к сельскохозяйственным угодьям и лесным массивам.

Свое обращение селяне разместили в соцсетях. По словам местных жителей, мост рухнул полностью. По нему неоднократно проходил маршрут международного ралли «Шелковый путь». Сейчас жители лишились короткого пути между поселениями, а луга, поля и леса по другую сторону реки оказались фактически отрезаны. Из берега над водой торчат бетонные плиты высотой более 1,5 метра — жители опасаются их обрушения.

«В случае ландшафтного, лесного пожара или возгорания техники служба МЧС своевременно не сможет попасть на место возгорания», — говорится в обращении жителей хутора.

Новоаннинцы просят восстановить транспортную развязку и устранить угрозу для безопасности населения. Торчащие бетонные конструкции жители также считают самостоятельной опасностью, требующей немедленного реагирования.

Ранее сообщалось о прямых рейсах из Волгограда в Батуми.

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