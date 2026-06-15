Суд назначил штраф за травлю нижегородского врача в социальной сети

Администраторов группы в соцсети «ВКонтакте» и одного из пользователей оштрафовали за травлю нижегородского врача. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Детский невролог обратилась в суд после того, как один из крупных пабликов стал распространять информацию, порочащую её честь и деловую репутацию.
Больше года медику потребовалось, чтобы доказать виновность администраторов и анонима: экспертиза усмотрела негатив в высказываниях и лингвистические признаки унижения врача и членов семьи.
«Состоявшийся суд обязал администраторов сообщества опровергнуть размещенную ранее информацию, которая признана порочащей честь, достоинство и деловую репутацию врача», — говорится в сообщении.
Также управляющие пабликом и анонимной автор, личность которого удалось установить, выплатят неврологу больше 110 тысяч рублей — за судебные расходы и компенсацию морального вреда.
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