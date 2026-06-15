Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд назначил штраф за травлю нижегородского врача в социальной сети

Суд взыскал больше 110 тысяч рублей в пользу медика.

Источник: Живем в Нижнем

Администраторов группы в соцсети «ВКонтакте» и одного из пользователей оштрафовали за травлю нижегородского врача. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Детский невролог обратилась в суд после того, как один из крупных пабликов стал распространять информацию, порочащую её честь и деловую репутацию.

Больше года медику потребовалось, чтобы доказать виновность администраторов и анонима: экспертиза усмотрела негатив в высказываниях и лингвистические признаки унижения врача и членов семьи.

«Состоявшийся суд обязал администраторов сообщества опровергнуть размещенную ранее информацию, которая признана порочащей честь, достоинство и деловую репутацию врача», — говорится в сообщении.

Также управляющие пабликом и анонимной автор, личность которого удалось установить, выплатят неврологу больше 110 тысяч рублей — за судебные расходы и компенсацию морального вреда.

Ранее мы писали, что нижегородское министерство образования разработало методику борьбы с буллингом.