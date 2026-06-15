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Акмолинку наказали за недопустимое поведение

В Степногорске женщина справила нужду в подъезде одного из многоквартирных домов и была привлечена к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: Nur.kz

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором женщина справляет нужду в подъезде одного из многоквартирных домов. Сотрудники полиции незамедлительно установили личность нарушительницы.

Инцидент произошел 13 июня около 18:45. Нарушительницей оказалась местная жительница 1982 года рождения, признавшая свою вину.

По результатам проверки женщину привлекли к административной ответственности. Она была наказана за осквернение мест общего пользования и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские напомнили, что подобное поведение является недопустимым и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

Сегодня практически повсеместно установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мониторинг социальных сетей и общественных мест.

Поэтому любые противоправные действия рано или поздно будут выявлены, а виновные лица привлечены к ответственности.