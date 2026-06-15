Акмолинку наказали за недопустимое поведение

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором женщина справляет нужду в подъезде одного из многоквартирных домов. Сотрудники полиции незамедлительно установили личность нарушительницы.
Инцидент произошел 13 июня около 18:45. Нарушительницей оказалась местная жительница 1982 года рождения, признавшая свою вину.
По результатам проверки женщину привлекли к административной ответственности. Она была наказана за осквернение мест общего пользования и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские напомнили, что подобное поведение является недопустимым и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.
Сегодня практически повсеместно установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мониторинг социальных сетей и общественных мест.
Поэтому любые противоправные действия рано или поздно будут выявлены, а виновные лица привлечены к ответственности.