В Минтруде рассказали о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россиянин имеет право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска, сообщает Минтруд.
«Летом традиционно начинается сезон свадеб. Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет — до 5 календарных дней. Работодатель не может отказать», — говорится в сообщении в канале министерства на платформе «Макс».
Уточняется, что такой отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника. Дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск, то есть не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно.
Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.