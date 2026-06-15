Пенсионеру отказали во взыскании алиментов с дочери в Карагандинской области

«Суд отметил, что истец не относится к категории нуждающихся. Пенсионер не представил достоверных доказательств регулярных расходов на лечение, необходимости постоянного ухода либо недостаточности имеющихся средств для удовлетворения жизненных потребностей. Кроме того, установлено, что материальную помощь ему оказывает сын. Также суд учел, что размер пенсии истца превышает минимальную заработную плату, а между сторонами сложились неприязненные отношения, что, по мнению суда, и стало причиной обращения с иском. С учетом необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска», — сообщает Карагандинский областной суд.