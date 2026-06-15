Пенсионеру отказали во взыскании алиментов с дочери в Карагандинской области

«Суд отметил, что истец не относится к категории нуждающихся. Пенсионер не представил достоверных доказательств регулярных расходов на лечение, необходимости постоянного ухода либо недостаточности имеющихся средств для удовлетворения жизненных потребностей. Кроме того, установлено, что материальную помощь ему оказывает сын. Также суд учел, что размер пенсии истца превышает минимальную заработную плату, а между сторонами сложились неприязненные отношения, что, по мнению суда, и стало причиной обращения с иском. С учетом необходимости соблюдения баланса интересов сторон, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска», — сообщает Карагандинский областной суд.
Пенсионер из Балхаша направил в суд иск о взыскании с дочери алиментов на свое содержание в размере 10 МРП (Т43,25 тыс.) ежемесячно. По информации суда, истец указал, что нуждается в материальной помощи для проживания и приобретения лекарств, однако дочь его не поддерживает.
Дочь иск не признала и пояснила, что одна воспитывает двоих детей, алименты на их содержание не получает и работает помощником продавца с заработной платой Т85 тыс. По ее словам, отец не нуждается в материальной помощи.
«Согласно статье 145 Кодекса “О браке (супружестве) и семье”, совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Однако Балхашский городской суд Карагандинской области установил, что пожилой отец получает пенсионные выплаты в размере Т128 229, а также владеет двухэтажным жилым домом и автомобилем», — сообщает суд.
Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.