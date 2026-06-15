Фильм режиссера из Самары Светланы Вершининой получил приз на фестивале в Париже

Корокометражный фильм «Гамбит Виктора» получил приз на кинофестивале Cine Paris Film Festival 2026 в Париже. Его режиссером стала самарчанка Светлана Вершинина. Награду фильм получил на лучший оригинальный саундтрек.
«Как только у “Гамбита” закончится фестивальный цикл, мы сообщим, где можно насладиться полной работой нашей сплоченной команды», — сообщают создатели фильма.
Сейчас Светлана Вершинина работает над новым проектом «Серенада». По ее словам, аудиовизуальный гипноз в этом фильме будет еще сильнее, чем в отмеченном на фестивале «Гамбите Виктора».