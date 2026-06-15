2,4 млн рублей за несуществующий автомобиль перевел мошенникам житель Семенова

После общения с представителями агентства, которое якобы занималось покупкой и доставкой автомобилей из-за рубежа, мужчина перевел всю необходимую сумму в качестве оплаты. Однако после получения денег посредники перестали отвечать на звонки и сообщения. Автомобиль покупателю так и не доставили.