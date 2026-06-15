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Около 100 температурных испытаний проведут в 16 районах Петербурга

Главная задача гидравлических испытаний — выявить слабые места в теплосетях и устранить их.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге на этой рабочей неделе пройдут почти 100 гидравлических испытаний теплосетей. Они охватят 16 районов города. Энергетические службы активно готовятся к предстоящему отопительному сезону, чтобы минимизировать риск коммунальных аварий зимой. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— Главная задача гидравлических испытаний — выявить слабые места в теплосетях и устранить их. Это позволит обеспечить надежную и эффективную работу системы отопления в холодное время года, — рассказало агентство.

Информацию о том, попадает ли ваш дом в зону грядущих испытаний, можно найти на сайте комитета по энергетике и теплоснабжающим организациям. Это поможет жителям быть в курсе событий и планировать свои действия.

Горожан просят быть бдительными и при обнаружении признаков повреждения коммуникаций, таких как парение, утечка воды или проседание грунта, немедленно сообщать об этом по телефонам 112 или 004.