В Башкирии на берегу реки Ашкадар открыли новую туристическую базу

Туристическая база «Ашкадар Виллидж» начала работать на берегу реки Ашкадар в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Турбаза представляет собой два гостевых дома, территория каждого из них огорожена. Кроме того, для гостей доступен банный чан, мангальные зоны, бассейн, качели и батут. Современные и стильные дома площадью 48 кв. м. способны вместить до 10 человек. Внутри домиков предусмотрен санузел и просторная гостиная.
Особое внимание было уделено созданию удобной транспортной доступности. Так, для комфортного подъезда к базе отдыха был отремонтирован мост, что значительно облегчает путь для гостей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.