Юрий Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом

Певец и музыкант Юрий Лоза заявил, что не стоит оценивать артистов только по лайкам и подписчикам. В беседе с KP.RU он прокомментировал популярность 20-летнего исполнителя Вани Дмитриенко.
Разговор произошел во время масштабного шоу LAB с Антоном Беляевым на «ВТБ Арене». Лозу спросили, сможет ли молодой артист собрать «Лужники». В ответ музыкант вспомнил осьминога Пауля, который стал известен благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей.
«Был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сыронизировал Юрий Лоза.
По мнению музыканта, популярность в соцсетях не всегда говорит о художественной ценности исполнителя. Он привел в пример джаз, у которого может быть мало лайков, но который ему самому слушать гораздо интереснее, чем музыку некоторых раскрученных артистов.
Напомним, что Ваня Дмитриенко является уроженцем Красноярска. Его концерт в «Лужниках» запланирован на 2 августа 2026 года. Ранее исполнитель стал одним из победителей премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Он получил награду в номинации «Лучший исполнитель», обойдя Диму Билана, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Леонида Агутина. Также Дмитриенко победил в номинации «Лучшая коллаборация» за песню «Силуэт».