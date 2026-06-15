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В Ростовской области рассказали, когда ждать следующие праздничные выходные

Праздничный выходной теперь ожидается в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Следующий праздничный выходной жителей Ростовской области ждет в ноябре 2026 года. Об этом можно судить по производственному календарю.

4 ноября — День народного единства — выпадет на среду, поэтому рабочая неделя будет короче обычного. 3 ноября — сокращенный день. 7 и 8 ноября — выходные.

Рабочие дни на празднчной неделе планируются 2 и 3, 5 и 6 ноября.

Остальные выходные в ноябре выпадают на 1, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число. В целом в 2026 году изначально запланировали 247 рабочих, а также 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные состоялись накануне, с 12 по 14 июня (12 июня — День России).

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