В Ростовской области рассказали, когда ждать следующие праздничные выходные

Следующий праздничный выходной жителей Ростовской области ждет в ноябре 2026 года. Об этом можно судить по производственному календарю.
4 ноября — День народного единства — выпадет на среду, поэтому рабочая неделя будет короче обычного. 3 ноября — сокращенный день. 7 и 8 ноября — выходные.
Рабочие дни на празднчной неделе планируются 2 и 3, 5 и 6 ноября.
Остальные выходные в ноябре выпадают на 1, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число. В целом в 2026 году изначально запланировали 247 рабочих, а также 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные состоялись накануне, с 12 по 14 июня (12 июня — День России).
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