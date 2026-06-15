В Ростовской области рассказали, когда ждать следующие праздничные выходные

Остальные выходные в ноябре выпадают на 1, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число. В целом в 2026 году изначально запланировали 247 рабочих, а также 118 выходных и нерабочих праздничных дней. Например, длинные выходные состоялись накануне, с 12 по 14 июня (12 июня — День России).