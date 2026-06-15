Суд оштрафовал интернет-пользователей за травлю нижегородского врача

Суд вынес решение о взыскании штрафа с администратора паблика «ВКонтакте» и пользователя, скрывавшегося под анонимным ником, — их признали причастными к травле нижегородского врача. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал Прессека».
Инициатором судебного разбирательства стала детский невролог: примерно год назад она подала иск к администрации популярного сообщества ВК. Поводом послужило распространение сведений, которые, по мнению истицы, наносили ущерб её репутации и порочили честь.
Медик рассказала, что длительное время подвергалась систематическим нападкам со стороны группы недоброжелателей — в какой‑то момент она решила защитить свои права через суд. Процесс растянулся более чем на год; в ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая выявила в публикациях негативную окраску и лингвистические маркеры унижения — в том числе в отношении членов семьи врача.
По итогам заседания суд обязал администраторов сообщества опубликовать опровержение материалов, признанных порочащими честь, достоинство и профессиональную репутацию медика.
Помимо этого, с администраторов группы и анонимного автора (его личность удалось установить) взыскали свыше 110 тысяч рублей — эти средства пойдут на покрытие судебных издержек и компенсацию морального вреда.
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