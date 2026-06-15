Суд оштрафовал интернет-пользователей за травлю нижегородского врача

Медик рассказала, что длительное время подвергалась систематическим нападкам со стороны группы недоброжелателей — в какой‑то момент она решила защитить свои права через суд. Процесс растянулся более чем на год; в ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая выявила в публикациях негативную окраску и лингвистические маркеры унижения — в том числе в отношении членов семьи врача.