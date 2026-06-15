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Пожар произошел в Павловской ЦРБ из-за замыкания холодильника

В здании Павловской центральной районной больницы рано утром 15 июня произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника в кабинете лаборатории, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

В здании Павловской центральной районной больницы рано утром 15 июня произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника в кабинете лаборатории, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м, пострадавших нет. Из здания с помощью масок спасли пять человек, еще семерых эвакуировали. В ликвидации последствий пожара принимали участие 30 человек и восемь единиц техники.

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