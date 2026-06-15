В алтайском перинатальном центре «Дар» открыли новое отделение реабилитации

Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы начало работать в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «Дар». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
В отделении лечение проводят по ОМС, в рамках дневного стационара, по направлению врачей‑педиатров детских поликлиник. Там работают высококвалифицированные специалисты — педиатр, невролог, реабилитолог, врач ЛФК и медицинский логопед. Юные пациенты могут пройти лечебную физкультуру, массаж, водолечение, методику сухой иммерсии, магнитотерапию, лазеротерапию и комбинированную терапию.
«Когда рождается недоношенный ребенок, все силы направляются на то, чтобы он выжил. Он выхаживается в отделении реанимации и интенсивной терапии, набирает вес в отделении патологии новорожденных. Но после выписки начинается настоящая работа над тем, чтобы малыш рос и развивался наравне с детьми, рожденными в срок. Для этого требуется особая реабилитация. То есть это не совсем привычный медикаментозный аппаратный подход. Но именно он позволит нам сформировать резерв снижения инвалидизации детей группы высокого риска», — подчеркнула заместитель главного врача по педиатрической помощи Мария Ясашная.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.