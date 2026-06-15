В алтайском перинатальном центре «Дар» открыли новое отделение реабилитации

«Когда рождается недоношенный ребенок, все силы направляются на то, чтобы он выжил. Он выхаживается в отделении реанимации и интенсивной терапии, набирает вес в отделении патологии новорожденных. Но после выписки начинается настоящая работа над тем, чтобы малыш рос и развивался наравне с детьми, рожденными в срок. Для этого требуется особая реабилитация. То есть это не совсем привычный медикаментозный аппаратный подход. Но именно он позволит нам сформировать резерв снижения инвалидизации детей группы высокого риска», — подчеркнула заместитель главного врача по педиатрической помощи Мария Ясашная.