Умерла актриса «Реальных пацанов» Татьяна Плетнева

Актриса Татьяна Плетнева, скончалась в больнице, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в окружении актрисы.
Женщина известна по ролям в сериалах «Реальные пацаны» (18+), «Интерны» (16+), «Кухня» (16+) и «Счастливы вместе» (16+). О смерти артистки стало известно 14 июня.
По данным собеседника, предположительной причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последнее время Плетнева сильно похудела, болезнь победила её за несколько месяцев.
Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. За годы карьеры она снялась более чем в 180 картинах. Также среди её работ — «Улицы разбитых фонарей» (16+), «След» (16+), «СашаТаня» (16+), «Орлова и Александров» (16+), «Склифосовский» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и «Звоните ДиКаприо!»(18+).