Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса «Реальных пацанов» Татьяна Плетнева

Также женщина известна по роли в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+).

Актриса Татьяна Плетнева, скончалась в больнице, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в окружении актрисы.

Женщина известна по ролям в сериалах «Реальные пацаны» (18+), «Интерны» (16+), «Кухня» (16+) и «Счастливы вместе» (16+). О смерти артистки стало известно 14 июня.

По данным собеседника, предположительной причиной смерти стало онкологическое заболевание. В последнее время Плетнева сильно похудела, болезнь победила её за несколько месяцев.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. За годы карьеры она снялась более чем в 180 картинах. Также среди её работ — «Улицы разбитых фонарей» (16+), «След» (16+), «СашаТаня» (16+), «Орлова и Александров» (16+), «Склифосовский» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и «Звоните ДиКаприо!»(18+).