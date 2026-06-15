Умерла актриса «Реальных пацанов» Татьяна Плетнева

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. За годы карьеры она снялась более чем в 180 картинах. Также среди её работ — «Улицы разбитых фонарей» (16+), «След» (16+), «СашаТаня» (16+), «Орлова и Александров» (16+), «Склифосовский» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и «Звоните ДиКаприо!»(18+).