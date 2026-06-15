В Хабаровском крае мужчина стрелял в обидчика через дверь

Инцидент произошёл в начале августа в селе Нижняя Гавань. Обвиняемый пришёл к мужчине, с которым накануне подрался. Местные жители, заметив у него огнестрельное оружие, укрылись в доме. Один из них заблокировал дверь, второй спрятался в комнате.