В Красноярском крае запустили производство пеллет и древесного угля

В Лесосибирске компания «Енисейлесозавод» запустила производство пеллет и древесного брикетированного угля из отходов лесозаготовки. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Красноярского края.
Раньше предприятие занималось только заготовкой древесины в Енисейском и Мотыгинском районах. Теперь здесь будут перерабатывать щепу, опилки, горбыль и другую древесину, которая остается после лесозаготовки и лесопиления. На предприятии уже завершили строительно-монтажные работы, создали производственно-складской комплекс, подключили его к электросетям и ввели в эксплуатацию линии по выпуску пеллет и угля. Также компания закупила оборудование, автотранспорт и спецтехнику.
Проект поддержал региональный Фонд развития промышленности. Он предоставил предприятию заем 100 млн рублей по программе «Лесопереработка» на 5 лет под 4% годовых. Еще 200 млн рублей компания вложила из собственных средств. Плановый объем производства составит 20,8 тыс. тонн пеллет и 5,5 тыс. тонн древесного брикетированного угля в год. Сейчас комплекс уже введен в строй и готовится к серийному выпуску продукции.
По словам заместителя директора «Енисейлесозавода» Максима Пшеничникова, технология позволяет получать уголь с высоким содержанием углерода, около 90%. Такой продукт можно использовать в металлургии, производстве активированного угля, фильтров для воды, противогазов и систем очистки газов.
Министр промышленности и торговли края Максим Ермаков отметил, что переработка отходов лесозаготовки особенно важна для лесопромышленных территорий.
«На примере “Енисейлесозавода” мы видим, как лесозаготовитель нашёл эффективное решение и создал востребованную продукцию глубокой переработки», — подчеркнул он.
Проект соответствует стратегии развития лесного комплекса Красноярского края до 2030 года. Она предусматривает вовлечение древесных отходов в переработку, снижение экологической нагрузки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.