В Красноярском крае запустили производство пеллет и древесного угля

Раньше предприятие занималось только заготовкой древесины в Енисейском и Мотыгинском районах. Теперь здесь будут перерабатывать щепу, опилки, горбыль и другую древесину, которая остается после лесозаготовки и лесопиления. На предприятии уже завершили строительно-монтажные работы, создали производственно-складской комплекс, подключили его к электросетям и ввели в эксплуатацию линии по выпуску пеллет и угля. Также компания закупила оборудование, автотранспорт и спецтехнику.