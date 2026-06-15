В ЕАО суд отменил кредит на 400 тысяч, оформленный мошенниками

В ЕАО суд признал незаключённым кредитный договор на 400 тысяч рублей, оформленный от имени жителя Облученского района мошенническим способом, — сообщает пресс-служба суда Еврейской автономной области.
Мужчина рассказал, что узнал о кредите только после получения сообщения о задолженности. Обратившись в банк, он увидел договор, подписанный от его имени. В тот же день было возбуждено уголовное дело.
Банк настаивал, что кредит оформлен законно через мобильное приложение с использованием простой электронной подписи. Однако суды двух инстанций пришли к иному выводу.
Во время рассмотрения дела выяснилось, что почти сразу после поступления 400 тысяч рублей деньги были переведены на счета других лиц. Кроме того, номер телефона, через который проводились операции, истец в тот период не использовал, а в анкете на получение кредита были указаны недостоверные сведения о месте работы, должности и электронной почте мужчины.
Суд отметил, что именно банк обязан обеспечить надёжную идентификацию клиента и безопасность дистанционного оформления услуг. Формального перечисления денег на счёт оказалось недостаточно, чтобы считать, что кредит действительно получил и использовал сам истец.
Апелляционная инстанция оставила решение Облученского районного суда без изменений. Решение вступило в законную силу.