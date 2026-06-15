В ЕАО суд отменил кредит на 400 тысяч, оформленный мошенниками

Во время рассмотрения дела выяснилось, что почти сразу после поступления 400 тысяч рублей деньги были переведены на счета других лиц. Кроме того, номер телефона, через который проводились операции, истец в тот период не использовал, а в анкете на получение кредита были указаны недостоверные сведения о месте работы, должности и электронной почте мужчины.