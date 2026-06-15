1200 человек ведут борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае

В Красноярском крае борьбу с лесными пожарами круглосуточно ведут больше 1200 человек, применяются свыше 30 единиц техники. В авиапатрулировании и доставке людей и технических средств задействованы до 27 воздушных судов. В помощь краю направлены более 350 специалистов федерального резерва Авиалесоохраны. Пожарные прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы, проводят встречный отжиг и окарауливание. За минувшие выходные в регионе ликвидировали 31 лесной пожар на площади 991 га. В регионе действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч гектаров, главным образом в северных лесничествах. По предварительным данным, значительная часть возгораний возникают из-за сухих гроз, фиксируются и случаи, когда причиной становится неосторожное обращение с огнем. На севере края на фоне высокой грозовой активности и сильного порывистого ветра стоит сухая погода. Для искусственного вызывания осадков применяют самолет-зондировщик Ан-26. Задымления ряда населенных пунктов, которое было накануне, сегодня нет, отмечают в краевом лесопожарном центре. В крае продолжает действовать режим ЧС в лесах.