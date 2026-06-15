Россиян в 2026 году ожидают еще две короткие рабочие недели

Две короткие рабочие недели ожидают россиян в 2026 году — в ноябре и декабре. Это следует из производственного календаря, сообщает ТАСС.
«Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели (4 ноября, в среду) граждане отметят День народного единства», — отмечает издание.
В конце года россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря. Продолжительные новогодние праздники начнутся с четверга, 31 декабря, и продлятся до 10 января.