В Тульской области рекомендовали отказаться от развлекательных мероприятий

ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области после ночной атаки БПЛА рекомендовал воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе с 15 по 17 июня.
В понедельник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
«С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий», — написал губернатор в мессенджере «Макс».
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