Всё утро льёт дождь: погода на калининградском побережье 15 июня

На море сегодня весь день будет лить дождь, а кое-где наблюдается отбойное течение. Об обстановке на пляжах «Клопс» рассказали спасатели.
В понедельник, 15 июня, зайти в воду получится лишь в одном курортном городе.
Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13−15 °C, на море шторм и волнение. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — до +25 °C. Всё утро идёт дождь. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13−14 °C. Дождь, на море волнение. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C, отбойное течение.
Информация актуальна на момент публикации.