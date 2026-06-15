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Всё утро льёт дождь: погода на калининградском побережье 15 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

На море сегодня весь день будет лить дождь, а кое-где наблюдается отбойное течение. Об обстановке на пляжах «Клопс» рассказали спасатели.

В понедельник, 15 июня, зайти в воду получится лишь в одном курортном городе.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +13−15 °C, на море шторм и волнение. Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +14 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +15 °C, воздуха — до +25 °C. Всё утро идёт дождь. Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +13−14 °C. Дождь, на море волнение. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +14 °C, отбойное течение.

Информация актуальна на момент публикации.