На Люблинском шоссе микроавтобус врезался в дерево, водитель погиб

На Люблинском шоссе, примерно в 9 км от Калининграда, микроавтобус врезался в придорожное дерево. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в понедельник, 15 июня.
По предварительной информации, водитель погиб на месте. Машина получила сильные повреждения, спасатели извлекают тело мужчины из салона.
Обновлено в 11:00.
По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 9:55. Водителя Ford занесло на прямом участке дороги, после столкновения с деревом машина вылетела в кювет. На месте работают спасатели, медики и сотрудники ГАИ.
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