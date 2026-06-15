В лесах Нижегородской области провели противопожарное обустройство

В минлесхозе региона отметили, что в лесах также обустроили 1150 км и прочистили 3300 км минерализованных полос, что существенно повышает барьерную защиту лесных массивов от распространения пожаров. Дополнительно было создано 8 км новых лесных дорог противопожарного назначения, также специалисты обслуживают 67 км существующих проездов. Кроме того, обеспечен доступ к 516 пожарным водоемам и подъездам к источникам водоснабжения.