В лесах Нижегородской области провели противопожарное обустройство

Противопожарное обустройство провели в лесах Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На текущий момент функционирует более 3 тысяч оборудованных мест отдыха, подготовленных с соблюдением противопожарных требований, включая расчистку территории и прокладку минерализованных полос. Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству в регионе выполнен в полном объеме, в том числе обеспечена эксплуатация 2500 шлагбаумов, установлено 3800 стендов, знаков и указателей», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
В минлесхозе региона отметили, что в лесах также обустроили 1150 км и прочистили 3300 км минерализованных полос, что существенно повышает барьерную защиту лесных массивов от распространения пожаров. Дополнительно было создано 8 км новых лесных дорог противопожарного назначения, также специалисты обслуживают 67 км существующих проездов. Кроме того, обеспечен доступ к 516 пожарным водоемам и подъездам к источникам водоснабжения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.