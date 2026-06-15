На арктических территориях Югры организуют экспедиции для добровольцев

Присоединиться к экспедициям могут не только югорчане, но и жители других регионов России и зарубежных стран. Организаторы позаботятся о проживании, питании и обеспечении экипировкой. Иностранным участникам будет оплачен проезд от места проживания, российским — проезд от Ханты-Мансийска до места проведения экспедиции и обратно. Для участия добровольцам из России и других стран необходимо отправить заявку до 28 июня.