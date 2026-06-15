На арктических территориях Югры организуют экспедиции для добровольцев

Международный волонтерский арктический корпус отправится с экспедициями в Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа в августе по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в АНО «Молодежный центр Югры».
Выезд в Белоярский район запланирован на 2−9 августа. Там участники изучат редкие растения и озерные экосистемы, позаботятся о благоустройстве и уборке природных территорий, а также создадут мурал и помогут в восстановлении объектов культурного наследия региона. С 16 по 23 августа пройдет экспедиция в Березовский район. Команда добровольцев познакомится с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера, создаст навигационные указатели и мурал для благоустройства природных объектов.
Присоединиться к экспедициям могут не только югорчане, но и жители других регионов России и зарубежных стран. Организаторы позаботятся о проживании, питании и обеспечении экипировкой. Иностранным участникам будет оплачен проезд от места проживания, российским — проезд от Ханты-Мансийска до места проведения экспедиции и обратно. Для участия добровольцам из России и других стран необходимо отправить заявку до 28 июня.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.