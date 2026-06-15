В Ростовской области средняя зарплата в медиасфере выросла на 14%

В Ростовской области за январь-май 2026 года медианная заработная плата в сфере «Искусство, развлечения, массмедиа» составила 69,5 тыс. руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра hh.ru.