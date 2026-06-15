Куриные яйца в мае подешевели на 13,5 процента

Кроме того, относительно мая 2025 года подешевели сливочное масло (на 20%), морковь (на 19,9%), поваренная соль (на 17,8%), черный чай (на 16,9%), сезонные яблоки (на 8,4%), гречневая крупа (на 8,2%), пшеничная мука (на 7,7%), вермишель (на 6,9%), подсолнечное масло (на 5,5%), пшено (на 4,3%) и молоко (на 2,1%). В пределах 1% снизились цены на баранину.