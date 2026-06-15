Свидание снежных барсов попало на видео в Красноярском крае

Весной текущего года в Саяно-Шушенском заповеднике насчитывалось 18 снежных барсов (также известных как снежные леопарды). В их число входили пять взрослых самцов, семь самок и шесть котят. Отмечается, что несколько лет назад популяция ирбисов в данном регионе находилась на грани исчезновения, однако в настоящее время эксперты характеризуют группировку как самовоспроизводящуюся и устойчивую.