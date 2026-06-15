Свидание снежных барсов попало на видео в Красноярском крае

В объективы фотоловушек, установленных на территории заповедника «Саяно-Шушенский», попали две особи снежного барса. Как сообщают в заповеднике, зафиксированы самка по кличке Хулиганка, недавно отделившаяся от матери, и четырехлетний самец Межел, который мигрировал из Республики Тыва в конце прошлого года.
Полученные кадры, демонстрирующие элементы ухаживания, специалисты заповедника охарактеризовали как уникальные. Отмечается, что инициатором знакомства выступила самка. Взаимодействие между животными сопровождается боданием и низким ворчанием, что внешне может напоминать агрессию. Однако, по оценке сотрудников заповедника, такое поведение переводится с языка ирбисов как проявление симпатии и доброжелательности.
По мнению научных сотрудников Саяно-Шушенского заповедника, существует высокая вероятность формирования пары между Хулиганкой и Межелом в предстоящий брачный период. В случае появления потомства это будет способствовать пополнению популяции ирбисов на юге Красноярского края.
Весной текущего года в Саяно-Шушенском заповеднике насчитывалось 18 снежных барсов (также известных как снежные леопарды). В их число входили пять взрослых самцов, семь самок и шесть котят. Отмечается, что несколько лет назад популяция ирбисов в данном регионе находилась на грани исчезновения, однако в настоящее время эксперты характеризуют группировку как самовоспроизводящуюся и устойчивую.