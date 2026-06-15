На Дону рассказали, когда ждать следующие праздничные выходные

Следующий праздничный выходной в Ростовской области состоится в ноябре 2026 года. Согласно производственному календарю, День народного единства (4 ноября) выпадает на среду, что повлияет на график работы в этот период: 3 ноября — сокращённый рабочий день, 4 ноября — выходной (День народного единства), 7 и 8 ноября — выходные дни.