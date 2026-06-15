Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону рассказали, когда ждать следующие праздничные выходные

Об этом можно судить по производственному календарю.

Следующий праздничный выходной в Ростовской области состоится в ноябре 2026 года. Согласно производственному календарю, День народного единства (4 ноября) выпадает на среду, что повлияет на график работы в этот период: 3 ноября — сокращённый рабочий день, 4 ноября — выходной (День народного единства), 7 и 8 ноября — выходные дни.

Рабочие дни на праздничной неделе запланированы на 2, 3, 5 и 6 ноября.

Дополнительные выходные в ноябре выпадают на 1, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 число.

В целом в 2026 году запланировано: 247 рабочих дней ии 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

Последние длинные выходные прошли с 12 по 14 июня (в честь Дня России).