В Красноярском крае резко вырос спрос на специалистов с навыками работы с ИИ

Аналитики отмечают, что работодатели все чаще указывают в вакансиях готовность к использованию нейросетей, даже если это не является обязательным требованием. Так компании показывают, что заинтересованы в кандидатах, которые могут ускорять рабочие процессы с помощью новых цифровых инструментов.