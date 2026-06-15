В Красноярском крае резко вырос спрос на специалистов с навыками работы с ИИ

В Красноярском крае за год на 142% выросло число вакансий для специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом. Работодатели в регионе готовы предлагать таким сотрудникам зарплату до 200 тыс. рублей. Об этом свидетельствует исследование аналитиков hh.ru.
В целом по Сибирскому федеральному округу количество вакансий, где требуются навыки работы с ИИ-инструментами, выросло на 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При этом Красноярский край показал один из самых заметных приростов. Здесь число таких предложений увеличилось в 2,4 раза.
Для сравнения, в Новосибирской области рост составил 44%, в Иркутской области — 25%, в Алтайском крае — 20%, в Томской области — 13%. Больше всего вакансий с ИИ-компетенциями в Сибири приходится на Новосибирскую область. Ее доля составляет 42%. Красноярский край занимает второе место с показателем 14%.
Аналитики отмечают, что работодатели все чаще указывают в вакансиях готовность к использованию нейросетей, даже если это не является обязательным требованием. Так компании показывают, что заинтересованы в кандидатах, которые могут ускорять рабочие процессы с помощью новых цифровых инструментов.