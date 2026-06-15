На Алтае провели лекции по импортозамещению программного обеспечения

Лекции на тему «Импортозамещение программного обеспечения в Алтайском крае» состоялись в конце мая в Алтайском архитектурно-строительным колледже и Алтайском промышленно-экономическом колледже. Мероприятия прошли по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Слушателями лекций стали около 100 студентов специальностей «Информационное моделирование в строительстве», «Инфокоммуникационные сети и системы связи» и «Сетевое и системное администрирование». Они рассмотрели суть импортозамещения, сложность его проведения, совместимость с отечественным аппаратным обеспечением, способы внедрения программного обеспечения и другие вопросы.
Специалисты Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и компании «Группа Астра» рассказали ребятам о функционале и преимуществах отечественных программных продуктов, замещающих зарубежные аналоги в государственных и коммерческих структурах. Кроме того, поднимались вопросы информационной безопасности, функциональности отечественных операционных систем и продуктов, а также перспективы развития цифровой экономики в целом.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.