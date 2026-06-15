Новый парк аттракционов на юге Волгограда подключили к электросетям

Напомним, что новый парк, возводимый на юге Волгограда, создаётся и будет обслуживаться командой Центрального парка культуры и отдыха — главного досугового пространства областного центра. На текущий момент на участке площадью 1,6 га уже установлены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе 50‑метровое колесо обозрения «Красное солнце». Аттракционы рассчитаны на гостей всех возрастов.