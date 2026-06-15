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Новый парк аттракционов на юге Волгограда подключили к электросетям

В Волгограде новый парк аттракционов в Красноармейском районе, открытие которого запланировано на лето, подключили.

В Волгограде новый парк аттракционов в Красноармейском районе, открытие которого запланировано на лето, подключили к электросетям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу филиала «Россети Юг — Волгоград», общая мощность технологического присоединения составила 500 кВт.

Напомним, что новый парк, возводимый на юге Волгограда, создаётся и будет обслуживаться командой Центрального парка культуры и отдыха — главного досугового пространства областного центра. На текущий момент на участке площадью 1,6 га уже установлены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе 50‑метровое колесо обозрения «Красное солнце». Аттракционы рассчитаны на гостей всех возрастов.

Для электроснабжения объекта специалисты компании проложили кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ. Они обеспечат надёжную подачу электроэнергии к сезонным аттракционам парка.

В рамках дальнейшего строительства на территории проведут комплексное озеленение, обустроят парковочное пространство в прилегающей зоне, а также установят систему автоматического полива и современное уличное освещение.

Фото: пресс-служба филиала «Россети Юг — Волгоград».

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